Ecodibergamo.it - Atalanta: de Roon recupera per Barcellona, ballottaggio Pasalic-Samardzic

CALCIO. Lunedì 27 gennaio l’olandese si è allenato in gruppo e sarà in campo mercoledì 29 in Catalogna per la sfida di Champions League contro i blaugrana. Gasp col 3-4-1-2, dubbi sulle fasce e in attacco.