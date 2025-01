Bolognatoday.it - ART CITY | 6exhibitions

Leggi su Bolognatoday.it

In occasione di Artefiera 2025, inserita nella programmazione di ArtWhite Night promossa dal Comune di Bologna e da Bologna Fiere, sabato 8 febbraio alle ore 20 inauguriamonegli spazi dello studio erAArte, Micro Gallery Space One e Micro Gallery Space Two, in via Nazario Sauro.