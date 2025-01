Digital-news.it - Arriva su Sky Cinema e NOW la nuova storia de «I Delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici»

Leggi su Digital-news.it

Si conclude la dodicesima stagione de IDEL, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “Idel” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio editore) con ladal titolo “”, in onda lunedì 27 gennaio, alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.La regia di questo terzo film è affidata a Milena Cocozza e la sceneggiatura è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Immancabili tutti i protagonisti che hanno reso celebre il: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”.