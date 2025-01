Ilrestodelcarlino.it - Anziana trovata morta in casa

I rapporti di vicinato possono salvare la vita o portare a tristi scoperte. E’ quanto accaduto ieri quando un signore non vedeva e sentiva da qualche giorno la vicina di. Proprio per questo, essendo preoccupato, ha suonato alla porta della donna. La preoccupazione è diventata più grande quando, dopo aver suonato il campanello, non ha ricevuto nessuna risposta. A quel punto è arrivato il sospetto che potesse essere accaduto qualcosa alla donna e per questo ha chiamato il 112: i quale momento sono scattati ufficialmente i soccorsi. Tutto è accaduto ieri mattina verso le 11 in un’abitazione di un condominio di via Dalmazia, nella zona stazione ferroviari. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri del Radiomobile che i vigili del fuoco e anche i sanitari del 118. I pompieri hanno provveduto ad aprire la porta dell’abitazione e subito, purtroppo, a terra è stato visto il corpo della signora: un’anconetana di 71 anni.