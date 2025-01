Iltempo.it - Antifascismo social, Cruciani travolge Vauro e compagni: Via da X? E sti c..."

Chiudete X,Senesi esce dalla piattaforma. Un Giuseppecarico a pallettoni sbotta contro il vignettista che più compagno non si può. L'autore satirico qualche giorno fa, sulla scia della polemica per il braccio teso di Elon Musk all'insediamento di Donald Trump, ha annunciato in un tweet che quello sarebbe stato l'ultimo post sulla piattaforma dell'odiato tycoon. "L'ultima del padrone di questo- scrive la matita satirica della sinistra - non ci sorprende più di tanto. Abbiamo provato a rimanere il più a lungo possibile ma ora anche noi ce ne andiamo. Vi aspettiamo su Blue Sky", scrive dando appuntamento a quanti vorranno seguirlo su una delle app alternative a X. L'annuncio doloroso finisce al centro delle invettive dinella puntata di lunedì 27 gennaio de La Zanzara, su Radio 24.