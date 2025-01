Firenzetoday.it - Ancora critiche le condizioni di Massimo Sestini dopo l'incidente in lago

Leggi su Firenzetoday.it

"Ringraziamo gli amici e le istituzioni che ci hanno fatto sentire l’onda di amore e stima verso. La sua condizione rimane critica e la prognosi non verrà sciolta a breve. Un grazie particolare al corpo della guardia costiera per la vicinanza e la tempestività di reazione". Così, in un.