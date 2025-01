Ilpiacenza.it - Anche in Cattolica è il Giorno della Memoria, focus sulle leggi razziali

Con l’evento “La legalità del male”. La via italiana alla persecuzione antisemita” che si è svolto al campus di Piacenza dell’Università, in aula 16, l’Ateneo, ed in particolare la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, ha celebrato l’annuale Giornata, istituita dalla Legge.