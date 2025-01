Lanazione.it - Analisi ed ecografie dai medici di base per particolari pazienti, “Progetto da definire”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 27 gennaio 2025 – Della ’rivoluzione’ annunciata dalla segreteria regionale della Fimmg, Federazione italianadina generale, riguardante la gestione da parte deidi famiglia deiconpatologie, nella provincia di Grosseto ancora non ci sono notizie concrete. Una sperimentazione che permetterebbe la presa in carico deidi famiglia deicon diabete, scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva, dolore cronico, con la possibilità di offrire visite,, esami di primo e secondo livello, oltre all’effettuazione didi tutte le topologie. Un cambiamento che potrebbe alleggerire le liste di attesa. Secondo quanto reso noto da Niccolò Biancalani, segretario regionale della Fimmg, saranno attivabili “circa 900 ambulatori in tutta la Toscana, con adesione deisuvolontaria”.