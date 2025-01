Brindisireport.it - Ambiente e sostenibilità, il progetto del Comune di Brindisi coinvolgerà 4mila studenti

Leggi su Brindisireport.it

- Al via il “per la Città didi educazione ambientale e alla”. Un’iniziativa che coinvolge 219 classi per un totale di, pari all’80 per cento della popolazione scolastica cittadina, organizzata dall’Amministrazione comunale di, in.