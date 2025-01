Liberoquotidiano.it - "Almeno questa volta sono davanti a lui": il dramma sportivo di Zverev in una foto con Sinner | Guarda

"Beh,a lui": Alexanderlo ha scritto in una storia su Instagram a corredo di unache lo mostraa Jannikin aereo. Il tennista tedesco, numero due al mondo, è stato sconfitto dall'azzurro, numero uno, in finale agli Australian Open. Ma con questo scatto e queste parole sembra aver superato la delusione della sconfitta per 3 set a zero. Di ritorno dall'Australia,si è ritrovato sullo stesso volo del campione altoatesino. E ha approfittato dell'occasione per pubblicare una storia autoironica sul suo account Instagram: unain cui si trova seduto nel postoa quello di. "Complimenti Jannik. Fa schifo essere qui e non toccare il trofeo. Speravo di essere più competitivo, ma sei troppo forte. Nessuno se lo merita più di te", ha dettodopo la finale persa.