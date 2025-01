Romadailynews.it - Almanacco del 27-01-2025 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

del giorno venerdì 17 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonio Abate protettore di macellai e salumieri canestrai e animali domestici sono una pioggia e Jim Carrey Vittoria Belvedere andiamo a fare gli auguri Pino Appena arrivi oggi salutiamo tutto una buona giornata Auguri Mariano a Sara Nicola e Alessandro salutiamo anche Simona Buona giornata Simona anche a te e il nostro viaggio nel tempo ci porta un ricordo in quel 17 gennaio ma del 1929 il debutto di Braccio di ferro si famoso marinaio più famoso di fumetti a fare per la prima volta nella Street thimble Theatre ideata dal disegnatore statunitense healthy craigslist è che l’hai pubblicata sul quotidiano che dicevi per intenderci proprio il Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagniadel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa