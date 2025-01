Milanotoday.it - Allerta gialla a Milano: ancora temporali e pioggia

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanatometeo(ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 14 di lunedì 27 gennaio, e per le prossime 24 ore.anche per rischio idrico dalle ore 18 e fino alle ore 16 di martedì.