Brindisireport.it - "Alle ideologie nefaste opponiamo le Ss della scuola e degli studenti"

Leggi su Brindisireport.it

Il Nuovo Teatri Verdi si è riempito dinella giornata in cui è stato celebrato il “GiornoMemoria”; istituito per ricordare le vittime dell’olocausto in occasionericorrenzaliberazione del campo di concentramento di Auschwitz. La manifestazione è stata organizzata.