Frosinonetoday.it - Al via le iscrizioni al dopo scuola gratuito del centro famiglia di Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

Il“Incontri di Vita” di, situato in via Portogallo, apre leal"Laboratorio Motivazionale", un progetto educativorivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 9 e i 14 anni. L'iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Diaconia per.