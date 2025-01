Parmatoday.it - Aggressione in via Savani: prende a pugni un uomo e lo manda al Pronto Soccorso

Poco dopo le 13:30, in via, si è consumata l'ennesima rissa. In pieno giorno, a ridosso di viale Piacenza, due persone hanno dato vita a uno spettacolo poco edificante anche per i passanti che si trovavano in zona. Secondo le prime ricostruzioni, unera nei pressi di un parcheggio.