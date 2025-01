Cataniatoday.it - "Agata bambina: infanzia di una santa"

Leggi su Cataniatoday.it

Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, per celebrare insieme al suo pubblico laPatrona della città presenta “dellacatanese” che sarà in scena sabato2 alle ore 18.00, e domenica 3 febbraio alle ore 11.00 e alle ore 18.00.Letizia Catarraso e.