Agrigentonotizie.it - Affidato il servizio di stampa per Tari e Cup 2025: in arrivo oltre 32 mila bollette

Leggi su Agrigentonotizie.it

Stangata in. Come da tradizione, a inizio anno vengono inviate ledella tassa dei rifiuti () e quelle del canone unico patrimoniale (Cup). Palazzo dei Giganti, in questi giorni, ha- attraverso la procedura della trattativa diretta - ildi