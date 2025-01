Padovaoggi.it - "Affettività, innamoramento, intimità, sessualità"

Leggi su Padovaoggi.it

Per genitori di figli e figlie dai 7 ai 15 anni: "Parole, riflessioni, approfondimenti . per affrontare le sfide e i cambiamenti dell’età adolescenziale". Riceverai una bibliografia con testi per adulti e bambini/ragazzi.Per ricevere informazioni compila qui: https://forms.