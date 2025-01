Foggiatoday.it - Ad Apricena torna il Carnevale Storico

Leggi su Foggiatoday.it

Tutto pronto per il tradizionale appuntamento con ildi. Si parte il 23 febbraio in piazza Giovanni Paolo II con la musica di dj Joe T. Vannelli, dj Jad e Wlady (Articolo 31). Domenica 2 marzo, invece, in piazza San Josemaria Escrivá tanto divertimento con dj Haiducii.