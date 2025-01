Quotidianodipuglia.it - Accordo per l'industria, D''Attis annuncia l'arrivo del Commissario

Leggi su Quotidianodipuglia.it

di programma, atto primo: il deputato brindisino Mauro D?ha confermato l?avvio di alcuni dei passaggi necessari, come il bando per la manifestazione di interesse per le.