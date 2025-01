Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 27 gennaio: Franco Selvaggi ed altre ricorrenze

27edQuarantanove reti in Serie A in 183 partite. La scorsa settimana ha ricordato -anche lui- i quarant’anni dal debutto di Paolo Maldini. Il 271985realizzava l’ultimo gol nel massimo campionato. Nel giorno del trentesimo compleanno di Osvaldo Arecco, il quale tra i cadetti ha vestito le maglie di Sampdoria, Pistoiese e Pescara. Compie sessant’anni Martin Kree, che con il Borussia Dotmund ha toccato le vette nazionali ed europee. Ha vinto anche una Coppa di Germania con il Bayer Leverkusen.è il ventesimo anniversario dalla dipartita di Luciano Agosti, 27 gare in B con il Fanfulla.P.S. Delle sue reti si ricorda principalmente quella che decise Napoli-Fiorentina del 17 maggio ’89, complice anche la sua esultanza. Era la sua seconda stagione a Soccavo.