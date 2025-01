Unlimitednews.it - Abodi “Impegno costante contro l’antisemitismo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo finale di una giornata come questa penso sia sempre e comunque la pace e il rispetto e per arrivarci serve un lavoro”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse per il Giorno della Memoria. La giornata di oggi “con tutta la sua solennità, è una tappa di transito di une quotidiano nel tempo di un gruppo di lavoro tecnico che vede tanti Ministeri coinvolti nell’esigenza di associare aspetti educativi e culturali, utilizzando anche lo sport come veicolo di promozione ma anche i giovani, affinché nascano in loro le consapevolezze necessarie per poter valutare e comportarsi di conseguenza”, aggiunge. xb1/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo