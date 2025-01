Latinatoday.it - Abc: dopo le dimissioni di Palmerini si cerca un nuovo presidente. Ma sarà ancora senza stipendio

Leggi su Latinatoday.it

“La politica non può chiedere ai professionisti di lavorare gratis, così diventa il massimo del populismo e della insensatezza. O dobbiamo pensare che, in questo modo, chi accetta potrebbe avere in cambio altre partite?”: è questo uno dei passaggi dell’intervento del consigliere di opposizione in.