Abbandonano in mezzo alla strada sacchi di rifiuti speciali delle carrozzerie

Pezzi di auto abbandonati in via Parini, i vigili smascherano i ’pirati dei’. E scatta la denuncia. Erano stati i residenti della zona a segnalare in Municipio la discarica abusiva. Pererano stati buttati una dozzina dicon vecchi componenti automobilistiche. Grazie ai filmatitelecamere di sorveglianza nella zona, gli agenti della polizia locale sono riusciti a identificare i due uomini responsabili. "Le operazioni hanno richiesto un lavoro di indagine molti impegnativo – le parole del sindaco, Samuele Consonni –, ma è determinante continuare a debellare questa piaga. Negli ultimi mesi 13 persone sono state multate per atti di inciviltà a causa dell’abbandono di rifiuto. Questa attività di controllo rientra in un progetto comunale più ampio di controllo del territorio".