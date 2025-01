Frosinonetoday.it - A Supino iniziano i lavori per il “Carnevale a Sorpresa 2025"

Leggi su Frosinonetoday.it

i preparativi per il “”, un evento che rappresenta un momento di unione, festa e riscoperta delle tradizioni locali.L’iniziativa, organizzata da ALL TOGETHER NOW, in collaborazione con altre associazioni del territorio, si conferma uno degli appuntamenti più.