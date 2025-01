A Focene la Benedizione degli animali | Un segno di rispetto

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 27 gennaio 2025 – Ieri mattina, molti i cittadini e i visitatori che si sono radunati sulla spiaggia di, di fronte al Lido del Carabiniere, per partecipare alla tradizionale, evento organizzato dalla Pro Loco di, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, in occasione della festività di Sant’Antonio Abate, patrono.L’iniziativa ha visto la partecipazione di tante famiglie e amanti, alcuni con al seguito gli amici a quattro zampe per ricevere la. Sulla spiaggia hanno sfilato i cavalli per una passeggiata lungo la costa. Un momento di gioia e condivisione che ha offerto l’opportunità di ritrovarsi insieme, trascorrendo una mattinata all’insegna della convivialità.“Un momento di gioia e di riflessione sule sulla cura che dobbiamo riservare agli, esseri viventi che arricchiscono le nostre vite con amore incondizionato.