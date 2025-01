Quicomo.it - A Como un nuovo open day per l'ufficio passaporti: come funziona

Leggi su Quicomo.it

Apertura straordinaria dell’della Questura per sabato 1 febbraio 2025. Grazie a strategie mirate del dipartimento della pubblica sicurezza, messe in pratica dal questore Marco Calì e dal suo team, sarà possibile richiedere il passaporto in modo ancora più veloce.Durante.