"Vulnerabilità sismica scaduta per il Castello"

"Nuovo Fanesi pronto entro il 2025? Ladi Palazzo Bianchi ènel 2024 e quella delnel 2023?". Domande che si pone il capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini, già protagonista di diverse interrogazioni sugli interventi di adeguamento sismico delle sedi comunali. "Nel 2017 le stime di spesa erano 3 milioni per ile 2 milioni per Palazzo Bianchi – spiega Baldassini –. Nessuna opera è stata messa in campo. Le scadenze di intervento sono note già dal 2017, dopo il completamento dello studio tecnico affidato esternamente che poneva il limite di sei anni per ile sette anni per Palazzo Bianchi. Cosa è stato fatto?", insiste. Secondo lui, inoltre, i costi per ilsolo lievitati dopo il terremoto del novembre 2022 "che ha fatto sì che l’ala nord venisse interdetta".