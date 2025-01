Ravennatoday.it - Volley A2, Ravenna rinasce dalle ceneri e batte al tie break Palmi

Leggi su Ravennatoday.it

La più calssica delle partite da non sottovalutare. E infatti la vittoria è arrivata in rimonta e dopo una lunga battaglia. La Consarcapolistail fanalino3-2 dopo essere stata sotto nei primi due set. "Per come si era messa la partita sono due punti guadagnati. Abbiamo.