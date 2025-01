Oasport.it - Vinatzer si sfoga: “Periodo difficile, ma sapevo di essere veloce e non ho smesso di combattere”

Alexsi mette alle spalle un momento difficilissimo e ottiene un secondo posto straordinario nello slalom di Kitzbuehel, uno dei più prestigiosi della Coppa del Mondo. Per il gardenese il risultato migliore della carriera e il terzo podio in Coppa del Mondo, il primo a distanza dal dicembre 2020 quando arrivò terzo a Madonna di Campiglio.Palpabile tutta la felicità al traguardo nelle parole rilasciate tramite i canali FISI: “Ho tirato fuori il meglio di me e questo secondo posto è bellissimo, specie qui a Kitzbühel davanti a questo pubblico. E’ un sogno da bambino, salire sul podio a Kitz. Credo che nessuno si sarebbe aspettato questo podio. E’ stato undavvero tosto anche per me: ho dovuto tirare fuori la voglia diin ogni fine settimana. Madi aver lavorato tanto con lo staff,che c’erano settori veloci: oggi mi sono trovato perfettamente con i materiali ed ho fatto una grande prova”.