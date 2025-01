Ilgiorno.it - Vigevano, il sindaco Andrea Ceffa accusato di corruzione e ai domiciliari da due mesi. I fedelissimi in corteo: “Siamo con te”

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 26 gennaio 2025 – Qualcuno aveva salutato l’annuncio della marcia in favore delleghista di, 51 anni, dal 28 novembre agli arresticon l’accusa di, con ironia. Invece ieri mattina erano almeno in 350 a sfilare per le strade del centro storico di– la seconda città per dimensione della provincia di Pavia con 62mila abitanti – fino a raggiungere il palazzo municipale per esprimere “solidarietà umana” al primo cittadino e alla sua famiglia. In testa al, uno striscione che era un invito a resistere: “Forza”. Una solidarietà già tempestivamente incassata anche da parte del segretario della Lega, Matteo Salvini, che si era affrettato a difendere il “suo“sin dal giorno dell’arresto: “Conoscocome persona onesta e corretta e all’esclusivo servizio del bene della sua città – aveva detto il vicepremier –.