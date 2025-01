Lapresse.it - Vietnam: la popolazione si prepara al capodanno lunare, presi d’assalto i mercati di Hanoi

Inlasiai festeggiamenti per il. Adla gente ha presoalla ricerca degli elementi essenziali per il “Tet”, come viene chiamato inil. Queste celebrazioni sono tradizionalmente un momento per riunirsi in famiglia. La festa vera e propria, che segna l’inizio dell’anno del serpente nel calendariodi 12 mesi, cade mercoledì. E proprio le decorazioni a forma di serpente sono le più richieste dagli acquirenti.