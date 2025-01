Anteprima24.it - Vicenda mensa, Mastella: “Ho dato mandato al dirigente di relazionare”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Homanaldel Settore Istruzione di farmi avere una relazione dettagliata sulladel formaggio spalmabile. Da una prima, informale ricostruzione, mi risulta emergano già alcune evidenze: nessun bambino ha mangiato il formaggio che aveva una data di scadenza, con la classica indicazione preferibilmente, risalente a 24 ore prima. Dunque nessuna conseguenza spiacevole si è registrata su unadove è da escludere, in ogni caso, qualsiasi fattore di carattere doloso. Il margine d’errore, tuttavia, quando si parla discolastica deve essere pari a zero, su questo nessun dubbio e tutti devono esserne consapevoli. Gli uffici svolgeranno gli approfondimenti del caso con la ditta appaltatrice, ma rammaricano mere e maliziose strumentalizzazioni, completamente inappropriate su questo episodio”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente