Agrigentonotizie.it - Via Garibaldi al buio per la terza sera consecutiva, residenti su tutte le furie

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non solo la via Gioeni, ma anche la via. Per la, gli agrigentini sono senza illuminazione pubblica, costretti a farsi luce - per poter camminare senza alcun rischio - con le torce. Non ci sono, non ci dovrebbero essere, guasti. Sono gli orari ad essere.