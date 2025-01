Veronasera.it - "Verso il PAT", presentato il documento preliminare: via alla seconda fase

Leggi su Veronasera.it

Prende il via ladel percorso per il nuovo Piano di assetto del territorio (PAT) che delinea le strategie per affrontare le sfide del futuro di Verona, e che riguarderanno la rigenerazione urbana e sociale della città. La partita che aspetta l’Amministrazione Tommasi, ribadiscono da.