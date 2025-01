Ilrestodelcarlino.it - "Verde, gestione da cambiare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carlo Ciabattoni della cantina La tenuta La Riserva aggiunge: "Si parla tanto di enoturismo, di turismo in genere, per fare tutto questo sono necessarie le strutture, in particolar modo le strade. La Mezzina nel primo tratto è impresentabile piena di pericoli, per i tanti bivi, per i parcheggi selvaggi. Non è una strada all’altezza di un territorio che vede al suo orizzonte un turismo enogastronomico. Va rivista anche ladel, alcuni alberi vanno abbattuti, altri potati e va riorganizzata una nuova piantumazione. Chiediamo più decoro, più attenzione. E’ importante anche più illuminazione su tutto il tratto stradale, per una questione di sicurezza, soprattutto d’inverno e con le condizioni atmosferiche avverse tutto si complica".