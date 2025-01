Ilrestodelcarlino.it - Vecchioni al Mentore. Ed è subito sold out

Arriva al Teatrodi Santa Sofia Robertocon lo spettacolo ‘Tra il silenzio e il tuono’ ed èout. Il titolo dello show deriva dall’ultimo lavoro letterario del celebre cantautore e il concerto, in programma giovedì 30 alle 21, nella prima parte sarà dedicato ai brani dell’ultimo album ‘L’Infinito’ (del 2018) per poi lasciare spazio nella seconda ad alcuni classici del suo repertorio, in una scaletta narrativa che unirà musica, parola e immagine. Come a ogni concerto del Professore, le parole chiave saranno cultura, bellezza, passione e vita: infatti l’artista brianzolo porta in scena proprio la sua vita, i suoi momenti intimi, i dialoghi con se stesso o con Dio, passando per i protagonisti dei miti e della tragedia greca. "Emergono sia l’esperienza dell’uomo che la cultura di un docente che ha insegnato per oltre 40 anni tra liceo e università – si legge nella nota degli organizzatori -, ma, soprattutto, la profonda conoscenza dell’essere umano di sempre.