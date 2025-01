Ilgiorno.it - Val Cavargna, recupero di due escursionisti nella neve. Ma è un’esercitazione

Val(Como), 26 gennaio 2026 - Esercitazione dall’alba al tramonto ieri, sabato 25 gennaio, per i tecnici della Stazione Lario Occidentale - Ceresio del Soccorso alpino. Una ventina le persone hanno partecipato a una simulazione di gruppo sul monte Garzirola, tra la zona del rifugio San Lucio e la cima, a 2.016 metri di quota. In mezzo alla, le squadre hanno replicato un intervento per ildi duecon ciaspole scivolati a valle. Sono stati raggiunti, messi in sicurezza e recuperati con l’impiego della barella Lecco e del tubolare, che permette di fare scorrere il paziente sulla. In una prima fase è avvenuto ilcon tecniche di contrappeso, poi i partecipanti si sono esercitati in calate assistite, utilizzando ancoraggi di diverso tipo, come i cosiddetti “punti di ancoraggio a corpo morto”.