Arezzonotizie.it - Urla, graffi, poi le strappano i capelli: donna aggredita in via Margaritone

Leggi su Arezzonotizie.it

Una violenta aggressione si è verificata ieri sera sabato 25 gennaio, intorno alle 19, in viaad Arezzo. Unaè stata malmenata da due giovani, un uomo e una, che si trovavano in strada, poco dopo la rapina verificatasi in zona Campo di Marte.La ricostruzione.