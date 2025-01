Modenatoday.it - Un uomo di 45 anni in Terapia Intesiva dopo la caduta dal monopattino

Leggi su Modenatoday.it

Si trova ricoverato in gravi condizioni il cittadino straniero che nella tarda serata di ieri è stato coinvolto in un incidente in zona Tempio. Il 45enne di origine filippina stava infatti percorrendo su unvia Vandelli - tra il Museo Ferrari e il centro Ferriere - quando avrebbe.