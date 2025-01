.com - Udinese-Roma 1-2, i giallorossi vincono in rimonta con 2 rigori

(Adnkronos) – Latorna a vincere in trasferta dopo 18 gare senza successo. Idi Ranieri si impongono 2-1 incon l’al Bluenergy Stadium oggi 26 gennaio, nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A, e sfatano il tabù trasferta, grazie a due calci di rigore, trasformati da Pellegrini e Dovbyk dopo il gol di Lucca per i bianconeri. Proprio in questo stadio iottennero l’ultima vittoria lontano dall’Olimpico nel lontano 25 aprile. Con questo successo lasale a 30 punti e stacca l’che resta ferma a 26. Ireagiscono così alla sconfitta contro l’Az Alkmaar, in Europa League, restando imbattuti in campionato da sette turni, con cinque vittorie e due pareggi. Tanto turnover per mister Ranieri per la traversa di Udine.