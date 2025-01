Pronosticipremium.com - Udinese-Roma 0-0 LIVE: inizia il match

Leggi su Pronosticipremium.com

La 22ª giornata di Serie A prosegue con iltra, che andrà in scena a partire dalle ore 15:00 del 26 gennaio. In palio ci sono tre punti pesanti, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. SoloLa.it vi fornirà la diretta testuale del, oltre alle dichiarazioni del pre e del post partita.2 minuti fa26 Gennaio 2025 15:00 15:001? – Fischio d’inizioiltra.29 minuti fa26 Gennaio 2025 14:33 14:33, Svilar: “Pensiamo di partita in partita”Ai microfoni di DAZN è intervenuto anche Svilar: “Guardiamo partita dopo partita, è stato un peccato perdere giovedì. Ma ora guardiamo avanti. Ci manca vincere in trasferta, ma non dobbiamo pensarci troppo, dobbiamo sempre provare a vincere. La difesa è cresciuta tanto, i ragazzi interpretano bene le cose che chiede il mister.