Justcalcio.com - Tuttosport – doppia cifra…di pareggi, ma a Bologna “va bene”

2025-01-26 00:29:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di:EMPOLI – Dopo la notte magica contro il Dortmund in Champions, ilnon va oltre l’1-1 contro l’Empoli in campionato. Decimoo stagionale per gli uomini di Italiano, incifra nella casella delle ‘x’ come la Juventus di Thiago Motta (prima nella speciale classifica a quota 13). Il tecnico rossoblù analizza così la sifda del Castellani: “Non si può sempre avere ritmi altissimi, anche se uno pensa di poter andare sempre forte. Un grande merito va dato anche all’Empoli, soprattutto nel primo tempo. Merito anche a noi che abbiamoato subito. Rispetto a qualche altra nostra uscita, meno brillanti e incisivi, ma grande merito agli avversari che ci hanno messo cuore e anima. Muoviamo la classifica e domani si riparte.