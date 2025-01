Ilfattoquotidiano.it - “Trecento escort tra donne e trans per imprenditori e politici, boom di sesso anale, orge e accordi di riservatezza”: il lato nascosto del World Economic Forum

Da località sciistica a salotto privilegiato. Da salotto privilegiato a luogo di passione estrema. Il(WFE) di Davos ha tante facce, ma della stessa medaglia. Al convegno sulle Alpi svizzere le élite mondiali discutono le questioni più urgenti del momento: partecipano leader, intellettuali, celebrità e dirigenti d’azienda. Il WFE è un evento esclusivo. Per cinque giorni (il meeting si è tenuto dal 20 al 24 gennaio) i potenti della Terra discutono le proprie idee e quelle altrui. Ma, come hanno rivealcune agenzie di, chiedono anche che nel Canton Grigioni siano organizzati sex party e stipulanodicon prostitute. Quest’anno, la domanda per gli “appuntamenti a pagamento” è aumentata.“Dall’inizio del WEF, abbiamo visto circa 300denunciate a Davos e dintorni”, rivela al Daily Mail Andreas Berger, portavoce di Titt4tat (una piattaforma di incontri svizzera).