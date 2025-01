Ilrestodelcarlino.it - Travolto e ucciso da un camion. Una bici bianca per Cavallaro

Commozione e applausi ieri per la posa della ‘’ in ricordo di Antonio, il dentista di 64 anni morto tra via della Foscherara e via Toscana.ha perso la vita il 24 novembre scorsoda undei rifiuti Hera e ieri una cinquantina di amici ciclisti ha voluto dedicargli un saluto simbolico. Alla posa della, organizzata dalla Consulta della, Salvaiciclisti e altre associazioni, anche la compagna di, Barbara Rangoni, visibilmente commossa: "Vi ringrazio tutti per essere qui e vi terrò informati sulla dinamica dell’incidente", le sue parole tra gli applausi. Tra gli amici del dentista investito c’è anche la consigliera delegata alla Mobilità sostenibile Simona Larghetti (presente anche l’altro collega di Coalizione civica Detjon Begaj): "Questo affetto per Antonio dimostra che c’è molto di più che la condivisione di uno sport, ma che siamo una comunità – dice Larghetti –.