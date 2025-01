Lanazione.it - Terranuova, oggi o mai più

Vietato sbagliare per ilTraiana, chesfida la Fezzanese sul sintetico del Buon Riposo di Seravezza. Uno scontro diretto con l’ultima della classe per ripartire, lasciandosi alle spalle la sconfitta casalinga con il Trestina. Nell’unico precedente tra le due compagini, il 30 settembre del 2024, i biancorossi si imposero sui verdi al Matteini per 2-0. Stavolta i ragazzi di Becattini sperano di replicare la performance per riprendere fiato nella corsa salvezza, ma la Fezzanese diè molto diversa da quella incrociata nel girone di andata e il nuovo allenatore Gatti desidera tornare alla vittoria prima possibile. Il tecnico valdarnese dovrà fare a meno dello squalificato Degl’Innocenti e di Zhupa, quest’ultimo ancora alle prese con un problema fisico. Rientra Tassi e potrebbe aumentare pure il minutaggio di Sacconi, che domenica scorsa non si sentiva al 100%.