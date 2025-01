Frosinonetoday.it - Tenta di uccidere la moglie con un coltello ma colpisce lo zio che la protegge

Ha preso a pugni e calci lae poi ha provato a colpirla con un. Lo zio di quest’ultima per evitare la tragedia si è messo di mezzo rimanendo a sua volta colpito. Dramma familiare questa sera in via Sferracavalli a Cassino nel sud della provincia di Frosinone.Un uomo è stato.