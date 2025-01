Casertanews.it - Tenta di rubare due auto ma viene bloccato dal carabiniere fuori servizio

Leggi su Casertanews.it

È stato identificato e denunciato questa mattina (26 gennaio) dai carabinieri della Stazione di San Prisco, il 38enne di origini marocchine, domiciliato a Villa Literno che nella mattinata di ieri, sotto gli occhi dei passanti, hato diprima in via Dante e poi in via Marandola, due.