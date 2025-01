Tennis Binaghi | Siamo la nazione più forte al mondo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 gen. (askanews) – “Una cosa è chiara: oggi nellapiùdeli numeri uno”. Il presidente della Federazione Italianae Padel, Angelo, ha voluto celebrare così, a Super, il secondo trionfo personale di Jannik Sinner all’Australian Open, che precede un altro record storico per il nostro. Domani, lunedì, infatti, per la prima volta, ci saranno undici italiani tra i primi cento giocatori delnel ranking ATP. Per l’altoatesino è stata la terza finale vinta su tre negli Slam. Lo ha ricordato: “E’ stata la partita della consacrazione di un grande campione, quale Sinner è. Lo sfidante, Zverev, che è un grande giocatore, ha detto la cosa più giusta durante la premiazione: Jannik è nettamente piùdi tutti, una spanna sopra gli altri”.