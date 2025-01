Chietitoday.it - Teatro dialettale a Francavilla con Il gruppo dell'Aquila

Secondo appuntamento del "Premio città dial mare". Il 2 febbraio ore 17 sul palco'auditorium Sirena la compagnia teatrale Ilpresenta la commedia"se non so' pazzi non ci ji 'olemo", due atti con la regia di Rossana Crisi Villani . Il Premio.